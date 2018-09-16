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Gazze şehidini uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 15:34 | Son Güncelleme

Gazze şehidini uğurladı

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan ve dün şehit olan Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu sınırında geçen ay düzenlenen barışçıl gösterilerde yaralanan ve dün şehit olan Suheyb Abdusselam Ebu Kaşif (16) için cenaze töreni düzenlendi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu sınırında 3 Ağustos'ta düzenlenen barışçıl gösterilerde yaralanan Ebu Kaşif'in şehit düştüğünü belirtmişti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze

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