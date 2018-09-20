Gazze şehidini uğurladı

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Filistinli 15 yaşındaki Mümin Ebu İyade'nin cenazesi göz yaşları içinde uğurlandı.
Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde onlarca kişinin katılımıyla Ebu İyade'nin cenaze töreni yapıldı.
Ebu İyade'nin naaşı kentteki Tayyibe Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğu sınırında barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan 15 yaşındaki Mümin Ebu İyade'nin gece şehit olduğu duyurulmuştu.
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
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