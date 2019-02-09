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Gazze şehidini uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 21:33 | Son Güncelleme

İsrail askerleri tarafından şehit edilen Hamza Muhammed İştivi, yüzlerce Filistinlinin katıldığı törenle uğurlandı - Şehide ilk yardımda bulunan sağlık görevlisi Rami Ebu el-Abid: "İştivi, soğukkanlılıkla şehit edildi"

Gazze Şeridi'nde düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında İsrail askerlerince şehit edilen Hamza Muhammed İştivi, yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze merasiminin ardından toprağa verildi.

Dün şehit edilen 17 yaşındaki İştivi'nin Filistin bayrağına sarılı naaşı, hastaneden alınarak babaevine getirildi. Hamza İştivi'nin cenazesi, evde gözyaşı, kırmızı güller ve tekbirlerle karşılandı.

İştivi'nin 4 kardeşi ve akrabalarının yanı sıra çok sayıda Filistinlinin bulunduğu evden, "Rahat ol ey şehit. Mücadeleyi biz sürdüreceğiz" şeklinde sloganlar yükseldi.

Şehidin annesi Sabrin İştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hamza yumuşak huylu, iyi bir çocuktu. Herkes onu severdi, kimseye zarar vermezdi. İsrail onu neden öldürdü bilmiyorum." dedi.

Oğlunun her cuma arkadaşlarıyla Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerine katıldığını ve arka saflarda durduğunu söyleyen İştivi, İsrail sınırına yakın yerlere gitmediği için oğlu için endişe etmediğini belirterek, "Ancak şehit edildiği gün, vurulacağı veya şehit olacağına dair çok güçlü bir duygu içimi kapladı." diye konuştu.

Sabrin İştivi, oğlunun şehit edildiğinde de arka saflarda olduğundan ve sınıra yakın durmadığından dolayı İsrail askerlerine karşı hiçbir şekilde bir tehdit oluşturmadığını da vurguladı.

Şehit Hamza Muhammed İştivi'ye ilk yardımda bulunan görevli Rami Ebu el-Abid ise Facebook hesabında yaptığı paylaşımda olayı şöyle anlattı:

"İştivi, soğukkanlılıkla şehit edildi. Arka taraflarda ellerini bacaklarına koymuş bir biçimde oturuyordu. Mermi sesini duyunca ilk yardımda bulunmak için ona doğru koştum. Merminin isabet ettiği yeri görmek için ona baktığımda, boynunda aşırı miktarda kanama olduğunu gördüm ve öldüğünü anladım."

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki Hasan İyad Şelebi ve Hamza Muhammed İştivi'nin şehit olduğu, 17 kişinin gerçek mermilerle yaralandığı belirtilmişti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze israil şehit

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