Gazze şehitlerini uğurladı

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu şehit düşen biri çocuk 3 Filistinlinin naaşı gözyaşları içinde uğurlandı.

Gazze'nin üç bölgesinde yüzlerce kişinin katılımıyla 3 şehidin cenaze törenleri yapıldı.

Cibaliya beldesinin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu kafasından vurulan 12 yaşındaki Filistinli Şadi Abduladil'in cenaze namazı beldedeki İzzeddin el-Kassam Camisi'nde kılındı.

Muhammed Şakkura'nın (21) cenaze namazı Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Mağazi kampındaki Mağazi Büyük Camisi'nde, Hani Affane'ninki (21) Refah kentindeki Bedir Camisi'nde eda edildi.

Şehitler kılınan cenaze namazlarının ardından yaşadıkları beldelerdeki kabristanlarda defnedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin gösterilerde açtığı ateş sonucu 12 yaşındaki Filistinli Şadi Abduladil, Muhammed Şakkura (21) ve Hani Affane'nin (21) şehit olduğu bildirilmişti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 170'ten fazla Filistinli şehit oldu.

