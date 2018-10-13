Gazze şehitlerini uğurladı

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan 7 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze'nin 18 yaşındaki şehidi Afifi Mahmud Afifi'nin cenaze namazı Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin de aralarında bulunduğu binlerce kişinin katılımıyla Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Kampı'nda kılınarak, naaşı kamptaki mezarlığa defnedildi.

Muhammed İsam Abbas (21) için Şeyh Rıdvan Mahallesinde düzenlenen cenaze törenine katılanlar tekbirler getirerek şehitlerin intikamının alınması çağrısında bulundu.

Oğlu Muhammed İsam'ın cenaze töreni sırasında AA muhabirine konuşan anne Rim Abbas, oğlunun, başından beri gösterilere katıldığını söyledi.

Anne Rim, "Allah'a hamdolsun bu yol tüm Filistinlilerin yoludur ve biz de aynı yolda yürüyoruz. Yahudiler topraklarımızı elimizden aldılar, bize abluka uyguladılar, bize karşı cinayet işlediler, bizi öldürdüler. Oğlum Muhammed, geçmiş yıllarda İsrail askerlerinin kurşunlarıyla şehit olan babam ve iki kardeşime kavuştu." dedi.