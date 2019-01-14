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Gazze şehitlerini uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 15:08 | Son Güncelleme

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan biri çocuk 2 Filistinlinin cenazesi toprağa verildi

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan biri çocuk 2 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye beldesinde geçen cuma düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından vurulan ve bu sabah saatlerinde şehit düşen 14 yaşındaki İsmail Abdurrauf Saliha için Cibaliye'de cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine katılan Filistinliler, İsrail'in saldırıları ve katliamlarını kınayan sloganlar attı.

Saliha'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Cibaliye'deki kabristana defnedildi.

Birkaç hafta önce Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzey sınırında katıldığı barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu boynundan yaralanan ve dün akşam saatlerinde şehit olan Filistinli Enver Muhammed Kudeyh (33) de bugün toprağa verildi.

Kudeyh'in cenazesi Han Yunus'ta düzenlenen törenin ardından kentteki kabristana defnedildi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında cuma günleri barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

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