Gazze şehitlerini uğurladı

Birkaç hafta önce Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzey sınırında katıldığı barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu boynundan yaralanan ve dün akşam saatlerinde şehit olan Filistinli Enver Muhammed Kudeyh (33) de bugün toprağa verildi.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye beldesinde geçen cuma düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından vurulan ve bu sabah saatlerinde şehit düşen 14 yaşındaki İsmail Abdurrauf Saliha için Cibaliye'de cenaze töreni düzenlendi.

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan biri çocuk 2 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

