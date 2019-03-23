Gazze şehitlerini uğurladı

Gazze sınırında dün düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Filistinli 2 genç son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerlerinin şehit ettiği Cihad Munir Harare (24) için Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılanlar Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in barışçıl göstericilere saldırılarını kınadı.

Harare'nin naaşı mahallede kılınan namazın ardından bölgedeki kabristanda toprağa verildi.

Nidal Abdulkerim Şetat'ın (29) naaşı da Gazze'nin orta kesimindeki Miğrage beldesinde kılınan cenaze namazının ardından beldedeki kabristana defnedildi.

Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde Filistinliler, İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle yargılanmasını istedi.

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 2 Filistinli şehit olmuş, 62 kişi yaralanmıştı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren bu gösterilere müdahalesinde 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.

