Gazze Şeridi'ne saldırmışlardı! İsrail ordusu alarm düzeyine geçti... Tel Aviv kentinde sirenler çalıyor

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırı kapsamında "Yüksek Komuta Odası" kurulduğunu, 25 bin kadar yedek askerin göreve çağrıldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığının kapsamlı bir şekilde yedek askerlerin göreve çağrılması yönündeki kararı onayladığı belirtildi.

Açıklamada, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, farklı birliklerden yaklaşık 25 bin yedek askerin göreve çağrılması yönünde orduya talimat verdiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail Hava Kuvvetlerinin, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde "İslami Cihad Hareketine ait bir füze fırlatma mekanizmasının bulunduğu hedefi vurduğu" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, aynı noktadan başarısız bir füze fırlatma girişiminin yapıldığı ileri sürüldü.

YÜKSEK KOMUTA ODASI KURULDU

İsrail Genelkurmay Başkanlığının orduya "olağanüstü durum" haline geçmesi emri verdiği ve bu çerçevede "Yüksek Komuta Odası" kurulduğu aktarıldı.

Orduya bağlı özel kuvvetlerin ve topçu birliklerinin Gazze Şeridi içindeki İslami Cihad'a ait hedefleri vurduğu bildirildi.

Haaretz gazetesine konuşan üst düzey askeri kaynak, Gazze'den saldırılara "bir karşılık beklediklerini" ve "operasyonun zaman alacağını" söyledi.

İsrail ordusu, gün içinde yaptığı açıklamasında ülkenin kuzeyindeki birliklerini ve zırhlı birliklerini Gazze sınırına kaydırdığını duyurmuştu.

GAZZE'DEN ROKETLER ATEŞLENDİ

İsrail ordusunun, 10 kişinin ölümüne neden olan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Gazze'den de İsrail yönüne doğru roketler fırlatıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşılık kim tarafından fırlatıldığı bilinmeyen roketler Gazze'den İsrail'e doğru atıldı.

Konuya dair İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneyi ve merkez bölgelerinde saldırı sirenleri çaldığı belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Tel Aviv kentinde de sirenler çaldı.

İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'Nİ VURDU

İsrail ordusu, bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında hareketin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İSLAMİ CİHAD YÖNETİCİSİNİN GÖZALTINA ALINMASI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Bölgedeki gerilim İsrail ordusunun 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskınla arttı.

İsrail askerleri, bu baskında Cenin'deki İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Saadi'nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini üst düzeye çıkarmıştı.

Bu kapsamda ordu birlikleri, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmış, Gazze semalarında onlarca insansız hava aracı uçurulmuştu.

Son 4 gündür devam eden süreçte Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı da kapalı tutuluyordu. (AA)

