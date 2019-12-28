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  4. Gazze Şeridi’nde cadde ve sokaklar sular altında

Gazze Şeridi’nde cadde ve sokaklar sular altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 09:30 | Son Güncelleme

Filistin’in güneybatısında bulunan Gazze Şeridi’nde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.Filistin’in güneybatısında bulunan Gazze Şeridi’nde bastıran sağanak yağmur, cadde ve sokakları nehre dönüştürdü.

Filistin’in güneybatısında bulunan Gazze Şeridi’nde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Filistin’in güneybatısında bulunan Gazze Şeridi’nde bastıran sağanak yağmur, cadde ve sokakları nehre dönüştürdü. Bölgede 2 gündür aralıksız olarak devam eden şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Şiddetli yağış bazı bölgelerde evlere ve yollara zarar verirken araçlar su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Yerel kaynaklar, yağış ve sel suları nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiğini ifade etti. Belediye ekiplerinin su baskınına uğrayan evlere müdahale ettiği öğrenildi.

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