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  4. Gazze Şeridi'nde kötüleşen ekonomik şartlar, eğitimi etkiliyor

Gazze Şeridi'nde kötüleşen ekonomik şartlar, eğitimi etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 20:32 | Son Güncelleme

Gazze Şeridi'nde kötüleşen ekonomik şartlar, eğitimi etkiliyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kötüleşen ekonomik şartların, yüksek öğrenimi etkilediği belirtildi.

Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi yayımladığı raporda, Gazze'deki İslamiyye ve El-Ezher Üniversiteleri ile Uygulamalı Yüksekokulunun oluşturduğu ortak komitenin incelemelerine yer verdi.

Üniversiteye kayıtlı öğrenci sayısında son 10 yılda düşüş yaşandığı kaydedilen raporda, 2019'un ikinci döneminde yüksek öğrenim öğrencilerinin sadece yüzde 25 ila 30'unun harçlarını ödeyebildiği belirtildi.

Raporda, eğitim borçlarının öğrenciler ve ailelerin omuzlarında yük olduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca, son 3 yılda mezun olan kız öğrencilerin sayısının düştüğüne dikkat çekilerek, bu durumun öğrencilerin eğitimini tamamlamasını engelleyen bazı zorlukların göstergesi olduğuna işaret edildi.

Bölgedeki ekonomik krizin boyutunun aileleri ve öğrencileri aşarak, eğitim kurumlarına sıçradığı kaydedilen raporda, yeterli ve istikrarlı fon kaynaklarının yok denecek kadar az olduğunun altı çizildi.

Raporda, günden güne kötüleşen ekonomik şartların ayrıca, iş gücü piyasasında krize ve üniversite mezunları arasında işsizliğin artmasına neden olduğu aktarıldı.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde 2007 yılından bu yana devam eden İsrail ablukası, yoksulluk ve işsizliğin artmasına neden oluyor.

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Gazze üniversite

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