Gazze Şeridi'nde tansiyon düşmüyor

Yerel kaynaklar hayatını kaybedenlerin önemli bir bölümünün Filistinli militanlar olduğunu bildirdi.İsrail güçlerinin Gazze'de Filistin İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadının komutanlarından Beha Ebu’l Ata’yı öldürmesinin ardından bölgede başlayan çatışmalar devam ediyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, iki gündür devam eden çatışmalar ve hava saldırılarında 22 Filistinli hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar hayatını kaybedenlerinin önemli bir bölümünün Filistinli militanlar olduğunu bildirdi.

İsrail'de ambulans hizmeti veren acil yardım kuruluşu Magen David Adom (MDA) ise Salı gününden itibaren, hafif yaralı 48 kişiye müdahale edildiğini duyurdu.

İslami Cihad Hareketi komutanının öldürülmesinin ardından olayı ‘savaş ilanı‘ olarak değerlendirdikleri yönünde açıklama yapan Filistinli gruplar, Gazze'den İsrail'in iç bölgelerine roket saldırıları düzenlemişti. İsrail ordusuna göre, Salı gününden bu yana ülkenin güney hattı boyunca birçoğu hava savunma sistemleri tarafından engellenen 220 roket atışı yapıldı.