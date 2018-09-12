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Gazze Şeridi'ndeki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinde hizmetlerin durabileceği uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 20:33 | Son Güncelleme

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinde jeneratörleri çalıştırmak için gerekli yakıtın tükenmesi nedeniyle 9 gün içerisinde sağlık hizmetlerinin durabileceği uyarısında bulundu

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinde jeneratörleri çalıştırmak için gerekli yakıtın tükenmesi nedeniyle 9 gün içerisinde sağlık hizmetlerinin durabileceği uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu durumun, bölgedeki yaklaşık 250 bin kişinin hastanenin sunduğu sağlık hizmetlerinden mahrum kalmasına sebep olabileceği belirtildi.

Günde yaklaşık 400 hastanın farklı birimlerde tedavi edildiği ifade edilen açıklamada, 85 hastanın da diyaliz için günlük veya haftalık hastaneye geldiği aktarıldı.

Yakıtın tükenmesi ve alternatif bulunamaması halinde söz konusu hastaların ciddi sağlık problemleri yaşayabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, jeneratörleri çalıştırmak için günlük 740 litre yakıta ihtiyaç olduğu ifade edildi.

Devam eden krizin, hizmetleri etkileyeceği, cerrahi operasyonlarda, testlerde, radyoloji ve diyaliz bölümlerindeki hizmetlerde gecikme yaşanacağı belirtilen açıklamada, uluslararası yardım kuruluşlarına sabit ve düzenli bir şekilde yakıt sağlanması için acilen harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.

Bakanlık, daha önce Gazze Şeridi'nde jeneratörlerin çalışması için gereken yakıtın tükenmesi dolayısıyla hastane ve sağlık merkezlerinin çalışmasında bir kriz olabileceğine karşı uyarmıştı.

Sağlık Bakanlığındaki yakıt krizinde en zor aşamaya gelindiğini, ilgili makamların krizi aşmak için herhangi bir güvence sağlamaması ve yeterli yakıtın bulunmaması nedeniyle gelecek günlerin hastanelerin ve sağlık merkezlerinin çalışmaları konusunda kritik olduğu belirtilmişti.

Bakanlığın verilerine göre, bölgede yaklaşık iki milyon kişiye hizmet veren, bakanlığa bağlı 13 hastane ve 54 sağlık merkezi bulunuyor.

Gazze'deki hastaneler, günde 8 ila 12 saat arasında elektriğin verilememesi halinde jeneratörleri çalıştırmak için aylık 450 bin litre, 20 saate varan elektrik kesintilerinin yaşanması halinde de 950 bin litre yakıta ihtiyaç duyuyor.

Gazze'de İsrail ablukasının başladığı 2006 yılından bu yana enerji temininde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bölge, 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor, ancak bunun yalnızca 210 megavatı temin edilebiliyor.

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Ebu Yusuf en-Neccar Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze

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