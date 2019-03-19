Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas kontrolünde bulunan Gazze'deki Filistin güvenlik güçleri ise "ekonomik taleplerin ve siyasi hesapların" olduğu belirtilen gösterilere güç kullanarak müdahale etti ve bazı göstericileri gözaltına aldı.

Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarında, perşembe gününden bu yana, kendilerini bağımsız ve "hayat pahalılığıyla mücadele grubu" olarak isimlendiren halk, "vergilerin kaldırılması, fiyat artışlarıyla mücadele, zor ekonomik şartlara çözüm bulunması, gençlere iş imkanı sağlanması ve yoksullara yardım" gibi çeşitli taleplerle gösteri düzenliyor.

MUSTAFA HABBUŞ - İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, son günlerde "ekonominin iyileştirilmesi" talebiyle düzenlenen gösterileri, bazı taraflar, bölgedeki zor hayat şartlarını tetiklediğini savunurken, bazıları ise gösterilerin arkasında işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Filistin yönetimine bağlı emniyet birimleri ve Fetih hareketinin olduğunu ifade ediyor.

Filistinli bazı siyasi analistler, gösterilerin bölgedeki zor hayat şartları, kötüye giden ekonomik ve sosyal durum neticesinde gerçekleştiğini savunurken, bazıları ise bu eylemlerin arkasında Fetih hareketi ve Batı Şeria'daki emniyet birimlerinin olduğuna işaret ediyor. Bu şekilde Gazze'de kötüye gittiği öne sürülen ekonomik durum kullanılarak Hamas'a baskı yapmanın amaçlandığı ifade ediliyor.

- Gösterileri Gazze'deki hayat pahalılığı tetikledi

Siyasi analist Taha Avkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu gösterileri tetikleyen tek unsur, Gazze'deki zor hayat şartları, bunun arkasında siyasi hesapların olduğunu sanmıyorum." dedi.

Bölgedeki işsizlik ve fakirlik seviyesinin, rekor rakamlara ulaştığını ve ufukta bu durumu iyileştirecek bir belirtinin görünmediğine dikkati çeken Avkel, "Bu gösteriler, Hamas'ın siyasi muhaliflerinin lehine de olsa kasıtlı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Eylemlerin, başka tarafların siyasi hesapları ve farklı gündemler neticesinde gerçekleştiğini sanmıyorum." dedi.