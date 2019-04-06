KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ni Filistin Devlet Başkanı Abbas’a vermeyeceğini belirterek, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’da kontrolleri ellerinde tutan Filistinli taraflar arasında süren ayrışmanın İsrail’in yararına olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail’de 9 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi Israel Hayom gazetesine açıklamalarda bulundu. Hamas yönetimindeki Gazze Şeridi ile Fetih hareketi yönetimindeki Batı Şeria arasında süren bölünmüşlüğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da iki ayrı yapı var. Öyle sanıyorum ki bu uzun vadede öyle devam edecek. Bu durum da İsrail için kötü değil." dedi. Netanyahu, Gazze Şeridi için en iyi seçeneğin işgal ve yönetmek olduğuna vurgu yaparak, "Ebu Mazin (Filistin Devlet Başkanı Abbas) kasten Filistin Yönetimi’nin paralarının Gazze girişini durdurdu. Böylece Gazze’yi ayaklandıracaktı ve biz de Gazze'yi işgal etmenin bedelini ağır bir can kaybıyla ödeyebilirdik. Abbas da İsrail’in sırtında gümüş tabak üzerinde Gazze’yi alacaktı. Ancak bu asla olmayacak. Gazze Şeridi’ni Mahmud Abbas’a vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Başkenti Doğu Kudüs olan Batı Şeria ve Gazze’de bir Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözüme ilişkin ise Netanyahu, “Eğer birileri bizi iki taraftan (güney batı ve doğudan) saracak bir Filistin devleti olacağını düşünüyorsa, bu da asla olmayacak." diye konuştu. Netanyahu, ABD’nin henüz açıklanmayan "Yüzyılın Anlaşması" projesinin Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerinin tamamının korunması, İsrail’in Batı Şeria üzerinde tam egemenliği ve Kudüs’ün bölünmezliği şartlarını içerdiğini belirtti. Batı Şeria’dan tek bir Yahudi’yi dahi çıkarmayacaklarını vurgulayan Netanyahu, “Onlar orada İsrail’in egemenliğinde varlıklarını sürdürecekler ve biz de onların güvenliklerinden sorumlu olacağız.” değerlendirmesinde bulundu. Netanyahu, Suriye’deki varlığıyla İsrail için büyük bir tehdit oluşturan İran’ın bölgedeki gücüne dikkati çekerek, “İsrail, etrafında radikal bir İslam’ın olduğunun idrakine varmalıdır. İran, dev bir İslam devletidir ve atom bombası elde etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.