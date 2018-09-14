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Gazze Şeridi'nin doğusunda İsrail askerlerinin kurşunuyla bir Filistinli daha şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 18:36 | Son Güncelleme

Gazze Şeridi'nin doğusunda İsrail askerlerinin kurşunuyla bir Filistinli daha şehit oldu


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Gazze Şeridi şehit

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