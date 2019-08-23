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Gazze sınırında 122 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 22:40 | Son Güncelleme

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırındaki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 122 kişinin yaralandığı açıklandı.Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 122 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırındaki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 122 kişinin yaralandığı açıklandı.
Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 122 kişinin yaralandığı duyuruldu. Açıklamada İsrail askerlerinin sağlık çalışanlarını da hedef aldığı ve bu sebeple yaralıların arasında 3 sağlık çalışanının da olduğu kaydedildi.

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