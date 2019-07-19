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Gazze sınırında 97 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 22:29 | Son Güncelleme

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 97 kişinin yaralandığı açıklandı.Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 97 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 97 kişinin yaralandığı açıklandı.
Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 97 kişinin yaralandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada İsrail askerlerinin birçok gazeteci ve sağlık çalışanlarını da hedef aldığı belirtildi.

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