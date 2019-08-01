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Gazze sınırında çatışma: 1 Filistinli öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 05:38 | Son Güncelleme

Gazze sınırında çatışma: 1 Filistinli öldü

GAZZE (AA) - İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde çıkan çatışmada bir Filistinlinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, bir Filistinlinin Gazze'nin güneyinde bulunan sınır şeridindeki tellerden içeri girerek İsrail askerlerine ateş açtığı ve 3'ünü yaraladığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin karşılık vermesi üzerine Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

Olay sonrasında Hamas hareketine ait bir noktanın vurulduğu dile getirildi.

Görgü tanıkları ise Han Yunus'taki Huzaa beldesinde önce silah seslerinin duyulduğunu sonrasında da bölgeye 2 roketin atıldığını anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil

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