Gazze sınırında Filistin ve Necef Bedevi Kabileleri Festivali

GAZZE (AA) - Gazze sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında Filistin ve Necef Bedevi Kabileleri Festivali yapıldı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi tarafından Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Bureyc kampının doğusunda organize edilen festivale, başta 1948'de İsrail'in işgal ettiği güney bölgelerinden gelen mülteciler olmak üzere Filistinliler yoğun ilgi gösterdi.

Festivalde "Dahiyye" ve "Dabke" olarak bilinen Filistin halk oyunları gösterisi yapıldı.

Festivale katılanlardan Hamed el-Hisnan (70), "Bizler barışçıl bir hareket sergiliyoruz ve bütün dünya bizim 1948'de işgal edilen topraklarımıza dönmek istediğimizi biliyor." dedi.

Hisnan, "ABD Başkanı Donald Trump'ın kararlarına rağmen toprak bizim toprağımız, Kudüs bizim Kudüs'ümüz." diye konuştu.

Öte yandan Büyük Dönüş Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi bünyesindeki Filistinli Mülteciler Komitesi Başkanı İsam Advan da bu çeşit bir etkinliğin Büyük Dönüş Yürüyüşü başladığından beri bir ilk olduğunu ifade etti.