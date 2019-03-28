KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırındaki askerleri ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "operasyon" tehdidinde bulunarak, Gazze çevresinde konuşlu askeri birliklerin güçlendirilmesi konusunda ısrarcı olduklarını söyledi.

Gazze sınırında konuşlu İsrail askeri güçlerini ziyaret eden Netanyahu, bölgede incelemelerde bulundu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, "Gazze'ye sınır olan bölgeden geliyorum, temas noktasında konuşlu askeri ekiplerin komutanlarıyla görüştüm." dedi.

Netanyahu, Gazze sınırındaki askeri birliklere takviye güç gönderdiklerini vurgulayarak, "Son günlerde, konuşlu güçlerimizin daha da güçlendirilmesi, daha fazla askeri aracın gönderilmesi ve büyük çaplı bir savaşa hazır olunması talimatını vermiştim." diye konuştu.

"Büyük çaplı bir savaşa girmek zorunda kalmaları durumunda bundan çekinmeyecekleri" tehdidinde bulunan Netanyahu, "Diğer tüm seçenekleri tükettikten sonra, bütün İsrail vatandaşları bilsin ki eğer geniş çaplı bir savaşa girmek zorunda kalırsak buna güçlü bir şekilde gireriz." ifadelerini kullandı.