Gazze sınırındaki “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerinde 2 kişi öldü

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 2 Filistinli hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" devam ediyor. Dün gerçekleştirilen yürüyüşte İsrail Ordusu’nun göstericilere ateş açması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Gazze Sağlık Bakanlığı 28 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin başladığı 30 Mart 2018’den beri yaklaşık 310 Filistinli hayatını kaybetti, 18 binden fazla kişi yaralandı.

