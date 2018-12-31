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"Gazze ve Kudüs Gençlik Buluşması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 22:49 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı, Genç Ensar ve Türkiye Gençlik Vakfı, Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde "Gazze ve Kudüs Gençlik Buluşması" adlı bir etkinlik düzenledi

İSTANBUL (AA)- İHH İnsani Yardım Vakfı, Genç Ensar ve Türkiye Gençlik Vakfı, Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde "Gazze ve Kudüs Gençlik Buluşması" adlı bir etkinlik düzenledi.

İHH Başkanı Bülent Yıldırım'ın da katıldığı programda Filistinli Akademisyen Prof. Dr. Abdülfettah El Avaisi bir konuşma yaptı.

Türkiye'deki gençlerin Kudüs'e sahip çıkmasından dolayı mutlu olduğunu Prof. Dr. Avaisi, "Bugün beni sevindiren bir husus buradaki gençlerin Kudüs'ü hatırlaması ve Kudüs için gayret etmeleridir. Bu gecenin tercih edilmesi önemlidir. Biz temiz yüzlü gençlerle mübarek diyarları ve oradaki insanların çektikleri acıları anlamak için buradayız." dedi.

Mescid-i Aksa ve Gazze'de yaşananlar karşısında İslam toplumunun tepkisiz kalmasını eleştiren Avaisi, şunları söyledi:

"Mescidi Aksa'da, Gazze'de olanlar karşısında neden ümmet intifadaya gelmiyor? İnsanlar her cuma sokağa çıkıp Gazze'de olanlara dikkati çekmeye çalışıyorlar. Mescid-i Aksa 100 senedir işgal altındayken ümmet nerede? Aklın alabileceği bir şey değil bu. Böyle bir ümmet var mı? Öldü mü? Bedeni uyuştu mu? Ortada bir problem var ki bu ümmeti yaşananlara dikkat etmez hale getiren bir kusur var."

Kudüs'ün önemine değinen Prof. Dr. Avaisi, "Bütün büyük devletler buraya hakim olmak istiyor. Çünkü bu mübarek diyara hakim olan dünyaya hakim olur. Uluslararası ilişkiler bağlamında meselenin çok çeşitli yönleri var. Burası siyasi, toplumsal ve coğrafi olarak dünyanın merkezi." diye konuştu.

"İslam toplumu için Mescid-i Aksa bize kendimizi gösteren bir aynadır." diyen Avaisi, "Eğer Aksa işgal altındaysa İslam alemi hastadır. Aksa, bu ümmetin aynasıdır. İşgal altındaysa ümmetin manzarası çirkindir. Ümmetin bu durumdan utanması gerekir. Ama bu beden uyuşmuş durumda." ifadelerini kullandı.

Filistin sorununun sadece Arap alemini ilgilendirmediğini vurgulayan Avaisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dava Filistin davası değildir, bütün ümmetin davasıdır. Bu dava sadece Arapları alakadar eden dava değil bütün Müslümanların davasıdır. Gençlerin bu davanın kendi davaları olduğunu bilmeleri lazım. Maalesef bize 100 senedir Filistinlilerin ve Arapların davası dediler. Maalesef bu davayı Filistinlilere, Araplara bıraktığınızda neler olduğuna bakın. Bu davayı Filistinlilere, Araplara bırakmak, Mescid-i Aksa adına işlenmiş bir suçtur. Birinci adımımız meseleyi İslami bir mesele olarak görmektir."

Avaisi, Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman'ın politikalarını eleştirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul'da yaptığı o alçak katlin üstünü örtmek için Suudi Arabistan'ı dünyaya açtığı yalanını yayıyor. İsrail için çıkıyor diyor ki "İsrail kendi topraklarında yaşama hürriyetine sahip olmalıdır." Buna karşılık İsrail basınında şöyle bir haber çıktı: Muhammed Bin Selman, İsrail'in 50 senedir beklediği adamdır."

Sema gösterisi ile devam eden program, Grup Yürüyüş'ün verdiği konser ile son buldu.

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Anahtar Kelimeler:
İHH İnsani Yardım Vakfı Kudüs

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