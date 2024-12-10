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'Gazze'ye savaşmaya gidiyorum' diyerek evden çıkmıştı! Suriye'de tutuklanan Türk gencinden haber var

10.12.2024 01:24
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Manisa'da yaşayan Engin Arslan (30) 14 ay önce 'Gazze'ye savaşmaya gidiyorum' diyerek evden çıkmıştı. Kaçak olarak girdiği Suriye’de rejim güçleri tarafından yakalanıp, ardından cezaevine konulan Arslan ile görüşen AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Arslan’ın geçen gün itibarıyla özgürlüğüne kavuştuğunu duyurdu.

'Gazze'ye savaşmaya gidiyorum' diyerek evden çıkmıştı! Suriye'de tutuklanan Türk gencinden haber var

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki evinden yaklaşık 14 ay önce 'Gazze'ye savaşmaya gidiyorum' diyerek çıkan, kaçak olarak girdiği Suriye’de rejim güçleri tarafından yakalanıp, ardından cezaevine konulan Engin Arslan (30) ile telefonda görüşen AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Arslan’ın geçen gün itibarıyla özgürlüğüne kavuştuğunu duyurdu.

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AİLESİ YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Saruhanlı ilçesinde yaşayan Engin Arslan, Gazze’ye gitmek için geçen yıl 11 Ekim’de evinden ayrıldı. 3 çocuklu Arslan ailesinin iki oğlundan biri olan Engin Arslan, Hatay’dan kaçak yollarla girdiği Suriye’de yakalandı. En son ablasına bir camide dinlendiğini belirten mesaj atan Engin Arslan’dan bir daha haber alınamadı. Gözü yaşlı aile, oğullarının yaşadığını öğrenebilmek için yetkililerden yardım istedi.

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ARSLAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Suriye’de rejim güçleri tarafından tutuklanan Engin Arslan’ın geçen gün itibarıyla özgürlüğüne kavuştuğunu duyurdu.

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Arslan ile telefonda konuşan Yenişehirlioğlu, yaptığı görüşmede vatanından uzak zor günler atlatan Arslan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal medya aracılığı ile yaptığı görüşmeyi paylaşan Yenişehirlioğlu, Arslan’ın en kısa sürede ailesiyle buluşacağını ifade etti.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Manisa Gazze
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