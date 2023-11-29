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Gazze'ye yardım uçağı Kayseri'den kalktı! Bakan Koca: "Dönüşte hasta ve refakatçileri ülkemize getirecek"

29.11.2023 09:21 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, Gazze'ye gönderilen yardım malzemelerine ilişkin paylaşım yaptı. Koca paylaşımında Gazze'ye sağlık yardımlarının devam ettiğini vurguladı.

Gazze'ye yardım uçağı Kayseri'den kalktı! Bakan Koca: "Dönüşte hasta ve refakatçileri ülkemize getirecek"

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yardım malzemeleri taşıyan askeri uçağın sabah saatlerinde Kayseri'den, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na gönderildiğini belirtti.

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Kuvözler, anestezi cihazları, yenidoğan ventilatörleri, ameliyat masaları, tavan lambaları ve birçok tıbbi cihazın yer aldığı uçağın dönüşte, çoğunluğu çocuklardan oluşan hasta ve refakatçileri tedavileri için Türkiye'ye getirileceğini ifade eden Koca, ilgili üç ülkeyle koordinasyon çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini kaydetti.

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Fahrettin Koca
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