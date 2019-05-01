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Gazze'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 14:52 | Son Güncelleme

Gazze'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşü

Gazze'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle onlarca Filistinli yürüyüş düzenledi

Gazze'deki Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi (FDKC) ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan Filistinli işçiler iş imkanları sağlanması ve Filistinli işçilerin haklarının verilmesi yönünde sloganlar attı.

FDKC Siyasi Ofis Üyesi Talal Ebu Zarife, Filistin yönetiminden fakirliğe çare bulmasını ve iş imkanları oluşturmasını istemek için yürüyüş düzenlediklerini belirterek, Gazze'de 170 bini üniversite mezunu olmak üzere 300 binden fazla işsiz olduğunu söyledi.

Yürüyüşe katılan Filistinli Muhammed Abdulkadir, işsiz olduğunu ve yönetimin işsizlik sebebiyle gün geçtikçe artan sıkıntılara çare bulması gerektiğini söyledi.

Filistin İstatistik Merkezine göre, Gazze ve Batı Şeria'daki işsizlik ortalamasının oranı 2017'de yüzde 28 iken , 2019'da yüzde 31'e yükseldi.

Bölgelere göre ise işsizlik oranı Batı Şeria'da yüzde 18, Gazze Şeridi'nde ise yüzde 52 seviyesinde.

BM verilerine göre, İsrail ablukası altındaki Gazze'de nüfusun yüzde 80'i yoksulluk sebebiyle yardıma muhtaç durumda.

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Gazze

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