HABER

Gazze'de 10 aileden 9'u güvenilir içme suyundan mahrum

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 18:16 | Son Güncelleme

Filistin İstatistik Kurumu, Gazze'de her 10 aileden sadece birinin güvenilir içme suyu temin edebildiğini açıkladı

Filistin İstatistik Kurumu, Gazze'de her 10 aileden sadece birinin güvenilir içme suyu temin edebildiğini duyurdu.

Kurum tarafından yayınlanan raporda, Gazze'deki ailelerin sadece yüzde 11'inin, güvenilir içme suyuna sahip olduğu, bu oranın da her 10 aileden birine denk geldiği belirtildi.

Raporda, Batı Şeria'daki ailelerin ise yüzde 95'inin güvenilir içme suyu kaynaklarına erişebildiği aktarıldı.

Filistin genelinde (Batı Şeria ve Gazze) ailelerin yüzde 62'sinin güvenilir içme suyuna erişebilecekleri yerlerde oturdukları ifade edilen raporda, güvenilir içme suyuna erişenlerin oranının kentlerde yüzde 58, kırsal alanlarda yüzde 94 ve kamplarda yüzde 44 olduğu bilgisi verildi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) geçen yıl yayımladığı raporda ise, Gazze'nin 2020 yılında başta su ve elektrik olmak üzere içinde bulunduğu krizler nedeniyle insan yaşamı için elverişli bir yer olmayacağı kaydedilmişti.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de, deniz, yeraltı ve kanalizasyon sularının karışması nedeniyle güvenilir içme suyu konusunda sıkıntı yaşanıyor.

PARTNERVücudunuz kum saati gibiyse bu zayıf noktalara dikkat!Vücudunuz kum saati gibiyse bu zayıf noktalara dikkat!
Müzede turşu kurdularMüzede turşu kurdular
TMSF Başkanı Gülal, Koza Altın Madeni ve İpek Çiftliği'ni gezdiTMSF Başkanı Gülal, Koza Altın Madeni ve İpek Çiftliği'ni gezdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin İstatistik Kurumu Gazze güvenilir içme suyu

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Zagreb'e zorunlu iniş yaptı!

Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Zagreb'e zorunlu iniş yaptı!

İstanbul Bakırköy'de araçla kalabalığın arasına daldı!

İstanbul Bakırköy'de araçla kalabalığın arasına daldı!

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

İnternet sapığı taciz ettiği erkek çocuğu görmeye geldiği yerde yakalandı!

İnternet sapığı taciz ettiği erkek çocuğu görmeye geldiği yerde yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.