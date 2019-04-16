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Gazze'de 15 millik avlanma mesafesi uygulamada

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 22:33 | Son Güncelleme

Gazze'de 15 millik avlanma mesafesi uygulamada

GAZZE (AA) - İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'deki balıkçılar için avlanma mesafesini 15 mile çıkarma kararı uygulamaya konuldu.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de avlanma mesafesinin 12 milden 15 mile çıkarıldığını söyledi.

Söz konusu uygulamanın Mısır'ın ara buluculuğunda Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri kapsamında gerçekleştiği belirtiliyor.

Ayaş, 31 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Gazze Limanı'na kadar olan alanda mesafenin 6 mile, limandan kentin orta kısmına kadar 12 mile ve Refah kenti sahillerinde ise 15 mile çıkacağını belirtmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip, ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
balıkçı Gazze

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