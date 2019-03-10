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Gazze'de 6 bin 400 kişiye geçici iş imkanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 22:58 | Son Güncelleme

Gazze'de 6 bin 400 kişiye geçici iş imkanı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), Katar'ın finanse ettiği geçici istihdam projesi kapsamında Gazze'de 6 binden fazla kişinin ilerleyen günlerde istihdam edileceğini duyurdu.

Gazze'deki UNRWA sözcüsü Adnan Ebu Hasene AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'ın 13 milyon dolar finansman sağladığı geçici istihdam projesi kapsamında 6 bin 400 kişiye iş imkanı sunulması için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

İstihdam edilecek kişilerin üniversite mezunları ile vasıflı işçilerden oluşacağını aktaran Hasene, projenin mart ayı bitmeden başlayacağını ifade etti.

Geçici istihdamın, uzmanlık alanlarına göre değişeceğini vurgulayan Hasene, bazı alanlarda 3, bazılarında da 6 ila 9 aylık istihdam sağlanacağını bildirdi.

Hasene, UNRWA'nın geçici istihdam projesi için yaklaşık 260 bin kişinin başvuruda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Katar'ın Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi ile UNRWA 27 Şubat'ta, Gazze'de binlerce kişiye geçici iş imkanı sağlamak amacıyla "İş Karşılığı Ücret" isimli bir projenin uygulanması için anlaşma imzalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Katar UNRWA

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