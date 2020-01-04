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  4. Gazze’de ABD ve İsrail bayrakları yakıldı

Gazze’de ABD ve İsrail bayrakları yakıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.01.2020 19:30 | Son Güncelleme

Filistinli gruplar, Gazze Şeridi’nde İranlı General Süleymani’nin öldürülmesi üzerine ABD ve İsrail karşıtı protesto düzenleyerek, iki ülkenin bayraklarını yaktı.Filistinli gruplar, İranlı General Süleymani’nin öldürülmesinin ardından, Gazze Şeridi’nde ABD ve İsrail karşıtı protesto düzenledi.

Filistinli gruplar, Gazze Şeridi’nde İranlı General Süleymani’nin öldürülmesi üzerine ABD ve İsrail karşıtı protesto düzenleyerek, iki ülkenin bayraklarını yaktı.

Filistinli gruplar, İranlı General Süleymani’nin öldürülmesinin ardından, Gazze Şeridi’nde ABD ve İsrail karşıtı protesto düzenledi. İki ülkenin bayrakları ayaklar altına alınırken, protestocular ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarak bayrakları yaktı.

Üst düzey Hamas yetkilisi İsmail Radwan, İranlı General Süleymani’nin öldürülmesine ilişkin, “Filistin ve direniş için büyük bir kayıp” ifadelerini kullandı. Hamas, Filistin direnişine katkıları nedeniyle Süleymani’nin ölümü için İran’a başsağlığı dileklerini sundu.

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