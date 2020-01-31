Gazze'de ABD'nin sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor

"Direniş, kırmızı çizgimizdir." diyen Hayye, "silahlarının", kimsenin egemenliğine tabi olmamak olduğunun ve kimsenin bu silahı ellerinden alamayacağının altını çizdi.

Hamas'ın yöneticilerinden Halil el-Hayye, cuma hutbesinde yaptığı konuşmada, tek taraflı barış planı karşısında Arap ve İslam ülkelerinin ciddi ve açık bir tavır takınması gerektiğini belirterek, Filistinlilerin topraklarını savunmaya hazır olduğunu vurguladı.

- "Tarih, onları Filistin'i satanların ve Aksa'yı terk edenlerin ortakları olarak yazacak"

GAZZE (AA) - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yüzlerce Filistinli, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etti.

Bazı Arap ülkelerinin büyükelçilerinin, sözde barış planının açıklandığı toplantıya katılmalarından üzüntü duyduklarını vurgulayan Hayye, "Tarih, onları Filistin'i satanların ve Aksa'yı terk edenlerin ortakları olarak yazacak." dedi.

Hayye, "Yüzyılın Anlaşması"nın Filistin'i ve Kudüs'ü yok sayarak, başarısız olduğunu belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de cuma namazı sonrasında protestolar düzenlendi.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

