HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gazze'de ABD'nin sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor

Gazze'de ABD'nin sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 18:04 | Son Güncelleme

Gazze'de ABD'nin sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor

GAZZE (AA) - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yüzlerce Filistinli, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etti.

Hamas'ın çağrısıyla düzenlenen gösteri kapsamında bir araya gelen Filistinliler, kentteki Büyük Ömer Camisi'nde toplandı.

Camiden çıktıktan sonra Gazze kent merkezine yönelen halk, sözde barış planı aleyhinde sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

- "Tarih, onları Filistin'i satanların ve Aksa'yı terk edenlerin ortakları olarak yazacak"

Hamas'ın yöneticilerinden Halil el-Hayye, cuma hutbesinde yaptığı konuşmada, tek taraflı barış planı karşısında Arap ve İslam ülkelerinin ciddi ve açık bir tavır takınması gerektiğini belirterek, Filistinlilerin topraklarını savunmaya hazır olduğunu vurguladı.

"Direniş, kırmızı çizgimizdir." diyen Hayye, "silahlarının", kimsenin egemenliğine tabi olmamak olduğunun ve kimsenin bu silahı ellerinden alamayacağının altını çizdi.

Hayye, Filistin'in İslam ümmetinin öncelikli meselesi olamadığına dikkati çekti.

Bazı Arap ülkelerinin büyükelçilerinin, sözde barış planının açıklandığı toplantıya katılmalarından üzüntü duyduklarını vurgulayan Hayye, "Tarih, onları Filistin'i satanların ve Aksa'yı terk edenlerin ortakları olarak yazacak." dedi.

Hayye, "Yüzyılın Anlaşması"nın Filistin'i ve Kudüs'ü yok sayarak, başarısız olduğunu belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de cuma namazı sonrasında protestolar düzenlendi.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Polis okulunda uyuz salgını! Polis okulunda uyuz salgını!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı Filistin Gazze israil

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem vergileriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem vergileriyle ilgili açıklama

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin lideri Abbas ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Mahmud Abbas görüştü!

Trabzon'da minibüsün freni boşaldı! Yolcular yola atladı

Minibüsün freni boşaldı! Yolcular yola atladı

Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'nda uyuz salgını!

Polis okulunda uyuz salgını!

Zeytin bidonundan tarihi eser çıktı!

Zeytin bidonundan çıktı! Görenler gözlerine inanamadı!

İstanbul Valiliği'nden 'Suriyeli' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'Suriyeli' açıklaması

Gaziantep’te karbonmonoksit kabusu! 1 günde 301 kişi zehirlendi

Gaziantep’te karbonmonoksit kabusu! 1 günde 301 kişi zehirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.