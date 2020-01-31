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Gazze'de ABD'nin sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor: 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 21:59 | Son Güncelleme

İsrail askerleri, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, ABD'nin sözde barış planını protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri 12 Filistinliyi yaraladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü açıkladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etmek isteyen Filistinliler, Gazze'nin doğusunda İsrail sınırı yakınlarındaki bölgede gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 12 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

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