HABER

Gazze'de, açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 00:35 | Son Güncelleme

Gazze'de, İslami Cihad Hareketi ile Muhcetul Kudüs Şehit ve Esirler Derneği'nin açlık grevindeki Filistinlilere destek amacıyla düzenlediği gösteriye onlarca kişi katıldı

Gazze'de onlarca kişi, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla gösteri düzenledi.

İslami Cihad Hareketi ile Muhcetul Kudüs Şehit ve Esirler Derneği tarafından düzenlenen gösteriye katılan Filistinliler, beraber yatsı namazı kılarak tutuklu Filistinlilerin özgürlüğüne kavuşması için dua etti.

AA muhabirine konuşan Muhcetul Kudüs Şehit ve Esirler Derneği Müdürü Yasir Mizhir, düzenledikleri gösteriyle İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilere destek vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Filistinli mahkumların idari tutukluğa karşı çıktığını aktaran Mizhir, tutukluların İsrail hapishanelerindeki koşullarının iyileşmesi için dua ettiklerini kaydetti.

Filistin Esirler Cemiyeti, halihazırda İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 8 Filistinlinin hapishane şartlarını ve idari tutukluluğu protesto etmek için açlık grevinde olduğunu açıklamıştı.

- İsrail'den Filistinlilere idari tutukluluk

İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamaya göre, istihbarata dayalı olarak Filistinliler 1 ila 6 ay alıkonulabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistinli tutuklular, İsrail'in bu tür hukuksuz uygulamalarını protesto etmek ve seslerini duyurabilmek için zaman zaman açlık grevine başvuruyor.

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı! Polis her yerde onları arıyor! İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı! Polis her yerde onları arıyor!
İzmirli kadınlar Emine Bulut için tek yürek olduİzmirli kadınlar Emine Bulut için tek yürek oldu
Ak Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, Bitlis Valisini ziyaret ettiAk Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, Bitlis Valisini ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze İslami Cihad Hareketi israil Mehcetul Kudüs Derneği

En Çok Okunan Haberler

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Muharrem İnce'den görevden alınan Ahmet Türk'e ziyaret!

Muharrem İnce'den görevden alınan Ahmet Türk'e ziyaret!

Bağış iddiaları çok tartışılmıştı! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Bağış iddiaları çok tartışılmıştı! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Fenerbahçe için bomba iddia

Fenerbahçe için bomba iddia

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O detayı Süleyman Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

26 Ağustos 2019 On Numara çekiliş sonuçları

26 Ağustos 2019 On Numara çekiliş sonuçları

1 ay önce askerden gelmişti! Acı haber

1 ay önce askerden gelmişti! Acı haber

Cenaze dönüşü feci kaza! Yaralılar var

Cenaze dönüşü feci kaza! Yaralılar var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bin 676 öğretmen alacak

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.