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Gazze’de ampute çocuklar unutulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 12:00 | Son Güncelleme

Filistin’in Gazze Şeridi’nde, aralarında İsrail saldırılarında yaralananların da bulunduğu 53 ampute çocuk yaz kampında eğlenceli dakikalar geçirdi.Filistin Çocukları Yardım Derneği, Gazze’de bulunan ampute çocukları unutmadı.

Filistin’in Gazze Şeridi’nde, aralarında İsrail saldırılarında yaralananların da bulunduğu 53 ampute çocuk yaz kampında eğlenceli dakikalar geçirdi.
Filistin Çocukları Yardım Derneği, Gazze’de bulunan ampute çocukları unutmadı. Aralarında İsrail’in saldırıları sonucu yaralananların da bulunduğu, hastalık ve doğum sırasında gelişen sorunlar nedeniyle uzuvlarından birini kaybeden çocuklar için yaz kampı açıldı. Çocukların sosyal hayatını renklendirmeyi, organ kaybının neden olduğu zorluklarla başa çıkma becerilerini ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan kampa 53 ampute çocuk katıldı. Yaklaşık 10 gün süren kampta çocuklar birbirleriyle oyunlar oynadı, dans etti ve havuzda yüzdü.
ABD’den Gazze’ye gelen Filistin Çocukları Yardımlaşma Derneği Danışmanı Dünya Said, “ABD’den bu çocukların gönüllerine neşe getirmek için geldim. Destek vermek için bu çocukları bir araya getirdik. Onların yalnız olmadıklarını hissettirdik. Ampute olmalarına rağmen yaşamın durmadığını söyledik” ifadelerini kullandı. Said, sona eren kampın başarılı olması ve ampute çocukların ihtiyaç duyduğu protezlerin temin edilmesi dileklerinde bulundu.
Kampa katılan Abdullah Ebu Muheymer, "Kansere yakalandım ve sol ayağımı kaybettim ama pes etmedim ve zorlukların üstesinden geldim" dedi. Muheymer, bu kampı düzenleyen herkese, özellikle de çocukların mutlu olmasını sağlayan ve yeteneklerini artıran Filistin Yardım Toplumu’na teşekkür etti.
Filistin Çocukları Yardım Derneği, 26 yıldır Filistin’deki hasta ve yaralı çocuklara ve Orta Doğu’daki mültecilere tıbbi ve insani bakım sağlıyor.

Gazze’de ampute çocuklar unutulmadı

Gazze’de ampute çocuklar unutulmadı

Gazze’de ampute çocuklar unutulmadı

Gazze’de ampute çocuklar unutulmadı

Gazze’de ampute çocuklar unutulmadı

Gazze’de ampute çocuklar unutulmadı

Gazze’de ampute çocuklar unutulmadı

Gazze’de ampute çocuklar unutulmadı

Gazze’de ampute çocuklar unutulmadı

Gazze’de ampute çocuklar unutulmadı

Gazze’de ampute çocuklar unutulmadı

Gazze’de ampute çocuklar unutulmadı

Gazze’de ampute çocuklar unutulmadı

Gazze’de ampute çocuklar unutulmadı

Gazze’de ampute çocuklar unutulmadı
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