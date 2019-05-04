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Gazze'de, Anadolu Ajansı'nın ofisi de bulunan bina vuruldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2019 21:01 | Son Güncelleme

İSRAİL ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansı'nın ofisi de bulunan binayı vurdu.

Gazze'de, Anadolu Ajansı'nın ofisi de bulunan bina vuruldu

ANKARA, (DHA)- İSRAİL ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansı'nın ofisi de bulunan binayı vurdu.
Anadolu Ajansı’nın 'Son Dakika' bilgilerini paylaştığı Twitter hesabından "İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansı'nın ofisinin de bulunduğu binayı vurdu" paylaşımı yapıldı.
Söz konusu binaya İsrail ordusu tarafından fırlatılan roketin isabet ettiği, sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen Anadolu Ajansı personelinin eşya ve malzemelerini alamadan binayı acilen boşalttığı belirtildi.
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Gazze'de, Anadolu Ajansı'nın ofisi de bulunan bina vuruldu

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