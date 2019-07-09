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Gazze'de "ani güvenlik tehditlerine karşı hazırlık" tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 23:41 | Son Güncelleme

Gazze'de "ani güvenlik tehditlerine karşı hazırlık" tatbikatı

GAZZE (AA) - İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde "ani bir güvenlik tehdidiyle" mücadeleye hazırlık tatbikatı düzenlendi.

Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü İyad Bezm yaptığı basın açıklamasında, Gazze Şeridi'ndeki güvenlik güçlerinin "ani bir güvenlik tehdidine" karşı hazırlık için olağanüstü tatbikat gerçekleştirdiğini belirtti.

Bezm, tatbikatın güvenlik güçlerinin ve birimlerinin hazır olup olmadığının kontrol edilmesi çerçevesinde yapıldığını kaydetti.

İsrail, 2006 yılından bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tuttuğu yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne 2008, 2012, son olarak da 2014 yılında kapsamlı saldırılar düzenlemişti. Söz konusu saldırılarda can kaybının yanı sıra bölgede büyük hasar oluşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı tatbikat

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