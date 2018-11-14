HABER

Gazze'de ateşkes sonrası "direnişe destek" gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 01:35 | Son Güncelleme

Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasının ardından sokağa dökülen Filistinliler, Gazze'nin bazı noktalarında direniş gruplarına destek gösterisinde bulundu

Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasının ardından Filistinliler, Gazze'nin bazı noktalarında direniş gruplarına destek gösterisi düzenledi.

Filistinli grupların, Mısır gözetiminde Gazze'de ateşkes sağlandığı yönündeki açıklamalarının ardından yüzlerce Gazzeli sokaklara döküldü.

Gazze Şeridi'ndeki kent meydanlarında ve İsrail'in vurduğu bazı noktalarda toplanan Filistinliler, direniş gruplarına destek sloganları attı.

Filistin bayrakları taşıyan ve tekbirler getirerek yürüyen Filistinliler, İsrail'in son askeri tırmanışı karşısında direnişin, zafer kazandığını vurguladı.

Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, İsrail'in hedef aldığı El-Aksa televizyonu binasının enkazı önünde toplanan göstericilere hitap etti.

Direniş gruplarının, "siyonistlerin Gazze'ye ve direnişe yönelik hiçbir suçunun cezasız kalmayacağı" mesajını verdiğini söyleyen Rıdvan, El-Aksa televizyonu binası ve diğer sivil binaların hedef alınmasını, "uluslararası hukuku ve ahlaki tüm değerleri çiğneyen siyonistlerin işlediği bir suç" olarak nitelendirdi.

Rıdvan ayrıca Mısır'ın, ateşkesin sağlanması yönünde harcadığı çabaları takdir ettiğini dile getirdi.

- İsrail'in Gazze'ye saldırıları

İsrail'in önceki akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli şehit olmuş, 25 Filistinli yaralanmıştı. Gazze'deki Filistinli grupların attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi ölmüştü.

Filistinli gruplar bölgede artan gerilimin ardından dün akşam Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

- İsrail askerlerinin Gazze'ye sızması gerginliğin fitilini ateşledi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay, pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içlerine giren İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve 1 İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.

PARTNERÖlçüsünü aldık! Ünlülerin boylarına inanamayacaksınızÖlçüsünü aldık! Ünlülerin boylarına inanamayacaksınız
Ataşehir'de otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralıAtaşehir'de otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ateşkes Gazze gösteri

En Çok Okunan Haberler

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

İlginizi Çekebilir

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de korkunç kaza! Otomobili bıçak gibi kesip ikiye ayırdı!

TEM'de korkunç kaza! Otomobili bıçak gibi kesip ikiye ayırdı!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur

İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Maskeli iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Maskeli iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Tepki çeken 5. madde geri çekildi iddiası!

Tepki çeken 5. madde geri çekildi iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.