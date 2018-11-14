Direniş gruplarının, "siyonistlerin Gazze'ye ve direnişe yönelik hiçbir suçunun cezasız kalmayacağı" mesajını verdiğini söyleyen Rıdvan, El-Aksa televizyonu binası ve diğer sivil binaların hedef alınmasını, "uluslararası hukuku ve ahlaki tüm değerleri çiğneyen siyonistlerin işlediği bir suç" olarak nitelendirdi.

Gazze Şeridi'ndeki kent meydanlarında ve İsrail'in vurduğu bazı noktalarda toplanan Filistinliler, direniş gruplarına destek sloganları attı.

Rıdvan ayrıca Mısır'ın, ateşkesin sağlanması yönünde harcadığı çabaları takdir ettiğini dile getirdi.

- İsrail'in Gazze'ye saldırıları

İsrail'in önceki akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli şehit olmuş, 25 Filistinli yaralanmıştı. Gazze'deki Filistinli grupların attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi ölmüştü.

Filistinli gruplar bölgede artan gerilimin ardından dün akşam Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

- İsrail askerlerinin Gazze'ye sızması gerginliğin fitilini ateşledi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay, pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içlerine giren İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve 1 İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.

