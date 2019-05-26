HABER

Gazze'de balıkçıların avlanma mesafesi 15 mile çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 01:43 | Son Güncelleme

Gazze'de balıkçıların avlanma mesafesi 15 mile çıkarıldı

İsrail, Gazze Şeridi'nde balıkçıların avlanma mesafesini 10'dan 15 deniz miline çıkardı.

İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) Koordinatörü Kemil Ebu Rukn, yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde balıkçıların avlanma mesafesinin 15 deniz miline çıkarıldığını kaydetti.

İsrail, Gazze'den İsrail'e helyum gazıyla şişirilmiş balon atılmasını gerekçe göstererek daha önce 15 mile çıkarılan avlanma mesafesini geçen çarşamba 10 mile düşürmüştü.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Dünyaca ünlü ralliciler 'Göbeklitepe' için Şanlıurfa'daDünyaca ünlü ralliciler 'Göbeklitepe' için Şanlıurfa'da
Korkunç olay! Bacakları kopmuş halde bulundu!Korkunç olay! Bacakları kopmuş halde bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur

Yıldız isim Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı

Yıldız isim Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı

Terör örgütü PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı!

Terör örgütü PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teravih namazına giden yaşlı adamın korkunç ölümü! Bacakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Bacakları kopmuş halde bulundu!

Şanlıurfa'da lahmacun sırası kavgası: 5 yaralı

Lahmacun kavgası kanlı bitti! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırı! Kılıçdaroğlu'ndan 'geçmiş olsun' telefonu

Gazeteci Önkibar'a yumruklu saldırı!

25 Mayıs 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

25 Mayıs 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Kaçak sakatat işlenen kesimhane mühürlendi, 22 bin TL ceza uygulandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.