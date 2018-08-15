Gazze'de balıkçıların avlanma mesafesi 9 mile çıkarıldı

Gazze'deki balıkçılar, İsrail'in dün avlanma mesafesini 3 mile indirme kararından geri adım atmasıyla yaklaşık bir ay sonra ilk defa 9 mile kadar açıldı.

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze açıklarında avlanma mesafesinin 9 mile çıkarıldığını belirterek, "Bölgedeki balıkçılara, bu sabah yerel saatle 06.00'dan itibaren 9 mile kadar açılabileceklerini ilettik." dedi.

İsrail'in Filistinli balıkçılara avlanma için izin verdiği bölgede neredeyse hiç balık olmadığına işaret eden Ayyaş, "İsrail bu mesafenin kumluk bir alan olduğunu biliyor. Balıkların bol bulunduğu alana balıkçıların ulaşmasını engelliyor." diye konuştu.

- Gazze'de 50 bin kişinin geçimini balıkçılar sağlıyor

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

İsrail yönetimi, Gazze Şeridi açıklarındaki avlanma mesafesini 9 Temmuz'da 9 milden 6 mile, bundan bir hafta sonra da 3 mile indirme kararı almıştı.