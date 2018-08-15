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Gazze'de balıkçıların avlanma mesafesi 9 mile çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

Gazze'de balıkçıların avlanma mesafesi 9 mile çıkarıldı

Gazze'deki balıkçılar, İsrail'in dün avlanma mesafesini 3 mile indirme kararından geri adım atmasıyla yaklaşık bir ay sonra ilk defa 9 mile kadar açıldı.

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze açıklarında avlanma mesafesinin 9 mile çıkarıldığını belirterek, "Bölgedeki balıkçılara, bu sabah yerel saatle 06.00'dan itibaren 9 mile kadar açılabileceklerini ilettik." dedi.

İsrail'in Filistinli balıkçılara avlanma için izin verdiği bölgede neredeyse hiç balık olmadığına işaret eden Ayyaş, "İsrail bu mesafenin kumluk bir alan olduğunu biliyor. Balıkların bol bulunduğu alana balıkçıların ulaşmasını engelliyor." diye konuştu.

- Gazze'de 50 bin kişinin geçimini balıkçılar sağlıyor

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

İsrail yönetimi, Gazze Şeridi açıklarındaki avlanma mesafesini 9 Temmuz'da 9 milden 6 mile, bundan bir hafta sonra da 3 mile indirme kararı almıştı.

İsrail askerleri, avlanma mesafesini aştıkları iddiasıyla sık sık Gazzeli balıkçıların üzerine ateş açıyor, gözaltına alıyor, teknelerine el koyuyor.
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- Oslo Antlaşması'nda sınır 20 mil

İsrail yönetimi, 3 Nisan 2016'da Gazzeli balıkçıların avlanma menzilinin 6 milden 9 mile yükseltilmesine izin vermiş, ancak aynı yılın haziran ayında tekrar 6 mile çekmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

Gazze'de balıkçıların avlanma mesafesi 9 mile çıkarıldı

Gazze'de balıkçıların avlanma mesafesi 9 mile çıkarıldı

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Gazze israil mil

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