Gazze’de Bilanço Giderek Ağırlaşıyor

NEW YORK - Uluslararası toplumun ateşkes ilanı için çabalarını aralıksız olarak sürdürdüğü İsrail ve Filistinliler arasında on gündür devam eden çatışmaların bilançosu giderek ağırlaşıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, geçtiğimiz hafta üç kez acil olarak toplanmış; ancak çatışmaları sonlandıracak ateşkes ya da saldırıları kınama konusunda nihai bir karar alamadığı için eleştirilmişti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Güvenlik Konseyi’nde yaşanan son tartışmalarla ilgili genel sekreterin de şimdiye kadar bir uzlaşı sağlanmamasından duyduğu rahatsızlığı vurguladı.

Sözcü Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ayrıca uluslararası toplumu Gazze’ye yönelik insani operasyonlara maddi destek olmaya davet ettiğini söyledi. Sözcü Dujarric, Gazze’de hayati önem taşıyan alt yapının ciddi şekilde hasar gördüğünü de kaydetti.

BM Çocuk Fonu (UNICEF) Direktörü Henrietta Fore, son on gündür bölgede yaşanan çatışmalarda en az 60 çoğun yaşamını yitirdiğini, 444 çocuğunda yaralandığını, 250 bin çocuğun da psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Fore, krizin sona ermesi için ateşkes çağrısında bulundu.