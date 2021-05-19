Gazze’de Bilanço Giderek Ağırlaşıyor

NEW YORK - Uluslararası toplumun ateşkes ilanı için çabalarını aralıksız olarak sürdürdüğü İsrail ve Filistinliler arasında on gündür devam eden çatışmaların bilançosu giderek ağırlaşıyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, geçtiğimiz hafta üç kez acil olarak toplanmış; ancak çatışmaları sonlandıracak ateşkes ya da saldırıları kınama konusunda nihai bir karar alamadığı için eleştirilmişti.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Güvenlik Konseyi’nde yaşanan son tartışmalarla ilgili genel sekreterin de şimdiye kadar bir uzlaşı sağlanmamasından duyduğu rahatsızlığı vurguladı.
Sözcü Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ayrıca uluslararası toplumu Gazze’ye yönelik insani operasyonlara maddi destek olmaya davet ettiğini söyledi. Sözcü Dujarric, Gazze’de hayati önem taşıyan alt yapının ciddi şekilde hasar gördüğünü de kaydetti.
BM Çocuk Fonu (UNICEF) Direktörü Henrietta Fore, son on gündür bölgede yaşanan çatışmalarda en az 60 çoğun yaşamını yitirdiğini, 444 çocuğunda yaralandığını, 250 bin çocuğun da psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Fore, krizin sona ermesi için ateşkes çağrısında bulundu.
UNICEF Direktörü Fore, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’ne (OCHA) göre 24 araçlık bir insani yardım konvoyundaki sadece beş kamyonun İsrail yetkililerince Gazze'ye girmesine müsaade edildiğini açıkladı.
“İnsani yardımın ulaşmasına müsaade edilmeli”
Fore, “Gazze’ye insani yardım ulaştırılmak zorunda. Yakıt, tıbbi malzemeler, ilk yardım malzemeleri ve COVID-19 aşıları dahil personel ve temel malzemelerin girişine izin vermeli. İnsani yardıma ihtiyaç had safhada. Bu konuda düşmanca bir tutum asla sergilenmemeli. Bu insani yardım malzemelerini güvenli bir şekilde teslim edebilmemiz gerekiyor. Böylece ailelerin yeniden bir araya gelip temel hizmetlere erişebilir. Hasta veya yaralıların tahliye edilebilmesi için insani yardım koridorlarının kurulabilir. Şimdiye kadar yaşanan şiddetli çatışmalar yüzünden en az otuz bin çocuk yerlerinden edildi. Hayatlar kaybedildi ve aileler paramparça oldu "dedi.
UNICEF Direktörü, BM Filistinli Mülteciler Yardım Ajansı UNRWA tarafından yönetilen 48 okulun şiddetten sığınmak isteyen aileler için acil sığınma evleri olarak kullanıldığını belirterek, "Her gün çatışmalar devam ediyor, Filistin Devleti ve İsrail'deki çocuklar acısı devam ediyor. Bu çocukların şimdi ateşkese ve çatışmaları kapsamlı olarak sonlandıracak uzun vadeli bir siyasi çözüme ihtiyacı var” dedi.
UNRWA :“Acilen maddi yardıma ihtiyacımız var”
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de yaşamını yitiren sivillerin sayısı ve altyapının halihazırda tahrip olmasının kendisini derinden etkilediğini belirterek, "Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki göstericilere aşırı güç kullanımı beni de şok etti. UNRWA, insani yardım çalışmalarını hızlandırdı ancak etkilenen nüfusun akut ihtiyaçları göz önüne alındığında daha çok mali desteğe ihtiyacı var. Buda ilk etapta da 38 milyon dolar” diye konuştu.
Lazzarini, Gazze’ye ellerindeki insani yardımı ulaştıramadıklarını belirterek İsrailli yetkililerden geçiş için engellerin kaldırılması talebinde bulundu. “İnsani yardımın erişimin engellenmesi kabul edilemez. Gazze’de yerlerinden olan insanlar da dahil olmak üzere çok sayıda insanın acilen insani yardıma ihtiyacı var. Bu insanların tümüne gerekli yardımı ulaştırmak için derhal ateşkes ilan edilmeli” diye konuştu.
“Çatışmaları sonlandırmak için ne gerekiyorsa yapmalıyız”
BM’nin Siyasi İşlerden sorumlu genel sekreter yardımcısı Rosemary Di Carlo, İsrail-Filistin sorununun tartışıldığı bir formda yaptığı konuşmada, aşırılık yanlısı Hamas ve İsrail güçlerinin arasındaki çatışmaların insanların hayatına mal olduğunu söyledi.
Di Carlo, uluslararası toplumun Gazze ve İsrail'de yüzlerce kişinin öldüğü çatışmaları sonlandırmak için elinden geleni her şeyi yapması gerektiğini, herkesin Gazze Şeridi'nde büyüyen insani krizin önlenmesine de yardımcı olabilecek arabuluculuk çabalarının yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi.
Di Carlo,”BM olarak aktif bir şekilde çatışmaları sonlandırmak için gerekli çabayı sarf ediyoruz. Herkes bu çatışmaları durdurmak için arabuluculuk faaliyetlerini arttırmalı. Şimdiye kadar çoğu çocuk 200'den fazla sivil yaşamını yitirdi. Filistinliler ve İsrailliler arasındaki çatışmayı sona erdirmek için bir çözüm bulmalıyız” dedi.