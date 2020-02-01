Gazze’de bir evde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Gazze’de bir evde yanıcı maddelerin alev alması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Gazze’nin merkezindeki Alshaikh Radwan bölgesindeki bir evde yanıcı maddelerin alev alması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 1 Filistinli hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı ölen kişinin kimliğini Mahmoud Al-Adghm olarak açıklarken, 3 yaralının bölgedeki Al-Shefa Hastanesine kaldırıldığını bildirdi.

Patlama sonrası oluşan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.



