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Gazze’de bir evde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 22:22 | Son Güncelleme

Gazze’de bir evde yanıcı maddelerin alev alması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Gazze’nin merkezindeki Alshaikh Radwan bölgesindeki bir evde yanıcı maddelerin alev alması sonucu patlama meydana geldi.

Gazze’de bir evde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Gazze’de bir evde yanıcı maddelerin alev alması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Gazze’nin merkezindeki Alshaikh Radwan bölgesindeki bir evde yanıcı maddelerin alev alması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 1 Filistinli hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı ölen kişinin kimliğini Mahmoud Al-Adghm olarak açıklarken, 3 yaralının bölgedeki Al-Shefa Hastanesine kaldırıldığını bildirdi.
Patlama sonrası oluşan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Gazze’de bir evde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

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