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Gazze'de bir Filistinli şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 03:18 | Son Güncelleme

Gazze'de bir Filistinli şehit oldu

Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde ay başında İsrail'in açtığı ateş sonucu yaralanan Musa Muhammed Musa (23), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, mart başında barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrail kurşunuyla yaralanan Musa'nın, Gazze'de tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde, 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

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Filistin Gazze şehit

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