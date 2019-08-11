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Gazze'de bu sabah şehit edilen genç son yolculuğuna uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 14:29 | Son Güncelleme

Gazze'de bu sabah şehit edilen genç son yolculuğuna uğurladı

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit edilen Mervan Halid Nasr (26) son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze'nin Beyt Hanun beldesinin kuzeyinde, sınır çitine yaklaştığı iddiasıyla bu sabah İsrail askerleri tarafından ateş açılarak şehit edilen Nasr'ın naaşı, beldedeki Ömer Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mervan Halid Nasr isimli bir Filistinlinin, Beyt Hanun beldesinin kuzeyinde bu sabah İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit olduğunu duyurmuştu.

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