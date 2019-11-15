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Gazze'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü" İsrail'in saldırıları nedeniyle yapılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 21:14 | Son Güncelleme

Gazze'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü" İsrail'in saldırıları nedeniyle yapılamadı

Gazze Şeridi'nde Mart 2018'den bu yana her cuma gerçekleştirilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri, İsrail'in saldırıları nedeniyle bu hafta yapılamadı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü ve Ablukayı Kırma Yüksel Ulusal Komitesinin açıklamasında, gösterinin gelecek hafta yapılacağı bildirildi.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. Gösteriler, 20 ayın ardından ilk kez kesintiye uğramış oldu.

- 34 Filistinli hayatını kaybetmişti

İsrail ordusunun 12 Kasım'da Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği operasyon bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.

İslami Cihad, Ebu'l Ata ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına roket atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail ordusu 2 gün boyunca Gazze'de İslami Cihad'a ait hedeflere saldırılar düzenlemiş, Filistinli direniş örgütü ise İsrail tarafına 360'tan fazla roket atmıştı.

İsrail saldırılarında aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı.

İslami Cihad, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile bu sabah yerel saatle 05.00'ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkese varıldığını duyurmuştu.

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"Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü" Gazze

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