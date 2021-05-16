Gazze’de Can Kaybı Artarken Güvenlik Konseyi Toplandı

Gazze’de İsrail hava saldırılarında haftanın son gününde hayatlarını kaybedenlerin sayısı 40’ı aştı. Bu, en fazla can kaybının gerçekleştiği gün. Günlerdir devam eden hava saldırılarında ölenlerin sayısı ise toplamda 200’e yaklaştı. Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bölgedeki gelişmeleri ele almak için toplandı

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları ve Gazze'den de İsrail'e yönelik roket saldırıları devam ediyor. Gazze'deki sağlık yetkilileri, İsrail'in Pazar günkü hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 43 olduğunu belirtti. Ölenler arasında çocuk ve kadınların da olduğu belirtiliyor. Bu, son bir haftafır devam eden hava saldırılarında Gazze’de en fazla cn kaybının gerçekleştiği gün oldu. Gazze’de yıkılan binaların enkazında sağ olup olmadığı arnıyor.

Operasyonların başından bu yana yaklaşık 200 Filistinli hayatını kaybederken ölenlerden 50’den fazlası çocuk, onlarcasının da kadın olduğu belirtiliyor. İsrail’de de ikisi çocuk 10 kişi Gazze’den fırlatılan roketlerde hayatını kaybetti.