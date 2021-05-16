Gazze’de Can Kaybı Artarken Güvenlik Konseyi Toplandı

Gazze’de İsrail hava saldırılarında haftanın son gününde hayatlarını kaybedenlerin sayısı 40’ı aştı. Bu, en fazla can kaybının gerçekleştiği gün. Günlerdir devam eden hava saldırılarında ölenlerin sayısı ise toplamda 200’e yaklaştı. Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bölgedeki gelişmeleri ele almak için toplandı
İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları ve Gazze'den de İsrail'e yönelik roket saldırıları devam ediyor. Gazze'deki sağlık yetkilileri, İsrail'in Pazar günkü hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 43 olduğunu belirtti. Ölenler arasında çocuk ve kadınların da olduğu belirtiliyor. Bu, son bir haftafır devam eden hava saldırılarında Gazze’de en fazla cn kaybının gerçekleştiği gün oldu. Gazze’de yıkılan binaların enkazında sağ olup olmadığı arnıyor.
Operasyonların başından bu yana yaklaşık 200 Filistinli hayatını kaybederken ölenlerden 50’den fazlası çocuk, onlarcasının da kadın olduğu belirtiliyor. İsrail’de de ikisi çocuk 10 kişi Gazze’den fırlatılan roketlerde hayatını kaybetti.
BM Güvenlik Konseyi toplandı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail ve Gazze’nin kontrolunu elinde bulunduran Hamas arasında bir haftadır devam eden ve sivil can kayıplarına yol açan çatışmaları görüşmek üzere toplandı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Filistin çatışmasında taraflarla ateşkesin sağlanması konusunda temasta olduklarını söyledi.
Oturumda konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ve Gazze’deki saldırıların “dehşet verici” olduğunu belirtti ve çatışmaların derhal son bulması çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletler’in tüm taraflarla ateşkesin sağlanması için temasta olduklarını belirten Guterres, taraflara arabuluculuk çabalarının yoğunlaşmasına ve başarılı olmasına imkan vermeleri çağrısında bulundu.
Netanyahu: “Medya ofislerinin bulunduğu bina meşru hedefti”
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise Pazar günü yaptığı açıklamada, “Terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız tüm gücüyle devam ediyor. İsrail vatandaşları için sükuneti yeniden tesis etmek üzere harekete geçtik, bunu gerektiği kadar sürdüreceğiz. Zaman alacak” ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı daha sonra CBS televizyonuna verdiği röportajda, saldırılarda Gazze’de Associated Press haber ajansının, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ofislerinin de bulunduğu binanın hedef alınmasını savundu.
İsrail Başbakanı söz konusu binada "Filistinli terörist grubun istihbarat ofisinin de olduğunu, bu yöndeki bilgileri ABD istihbarat kurumlarına ilettiklerini ve bu sebeple binanın meşru bir hedef olduğunu" söyledi.
İsrail Başbakanı, Hamas’ın İsrail’de sivillerin yaşadığı mahallelere saldırması sebebiyle sivil can kaybı gerçekleştiğini yineledi, “düzeni yeniden tesis etmek üzere ne gerekiyorsa yapacaklarını ve bu sürecin uzun sürmemesini umduğunu” söyledi.
İsrail ordusu: "Hamas'ın kullandığı tünele yönelik saldırıda istenmeyen sivil can kayıpları gerçekleşti"
İsrail ordusundan Pazar günü Gazze'de sivil can kayıplarının yaşandığı saldırıya ilişkin açıklama geldi.
Yazılı açıklamada, Gazze'de Hamas'ın kullandığı tünel sistemine yönelik saldırının sivillerin yaşadığı evlerin temelinin çökmesine yol açtığı ve bunun sonucunda "istenmeyen sivil can kayıplarının gerçekleştiği" belirtildi.
Sivil can kayıplarından mümkün olduğu kadar kaçınıldığı ancak "Hamas'ın askeri altyapısını kasıtlı olarak sivillerin yaşadığı evlerin altına yerleştirdiği ve bu şekilde de sivilleri tehlikeye attığı" savunuldu.
Mısır Refah sınır kapısını açtı
Mısır Gazze sınırında yer alan Refah sınır kapısını planlanan tarihten bir gün önce açtı.
Reuters’a bilgi veren güvenlik kaynakları, öğrencilerin ve tıbbi tedaviye ihtiyaç duyanların geçmesi için sınır kapısının açıldığını ve yerel saatle öğle saatlerine kadar 263 kişiyi taşıyan üç otobüsün sınırı geçtiğini belirtti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları ve Gazze'den de İsrail'e yönelik roket saldırıları devam ediyor. Gazze'deki sağlık yetkilileri, İsrail'in Pazar günkü hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 43 olduğunu belirtti.
Biden, Netanyahu ve Abbas’la telefonda görüştü
ABD Başkanı Joe Biden Cumartesi günü Filistin lideri Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Biden, Abbas'a Hamas'ın İsrail'e atılan roketlerinin durdurulması konusundaki talebini dile getirirken iki lider operasyonlarda aralarında çocukların da bulunduğu sivil kayıplar konusundaki kaygılarını dile getirdi. Abbas'ın ofisinden yapılan açıklamada da Biden'ın da Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinden çıkarılmasına karşı olduğu vurgulandı.
Başkan Biden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla da telefonda konuştu ve İsrail'in kendini savunma hakkına destek verirken, sivil can kayıplarından duyduğu endişeyi dile getirdi.
Hamas’ta son 24 saat içinde İsrail tarafına 100’den fazla roket fırlattı. İsrail ordusu roketlerin 10-12 tanesinin İsrail topraklarına ulaşmadan Gazze sınırları içerisine düştüğünü diğerlerinin büyük bir çoğunluğunun da hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiğini açıkladı. İsrailli yetkililer Tel Aviv ve Berşeba kentlerinde sirenlerin çalması ve halkın panik içerisinde sığınaklara kaçması esnasında 10 kişinin yaralandığını açıkladı.