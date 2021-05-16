Gazze’de Can Kaybı Artıyor

Bu arada Amerika Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Filistin Lideri Mahmud Abbas’la telefonda görüştü. Biden, gelişmeler nedeniyle endişesini dile getirdi.

İsrailli yetkililere göre de Gazze’den militanların saldırılarında ikisi çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.

Pazar günkü hava saldırılarında birçok kişinin de yıkılan binaların enkazı altında kaldığı belirtiliyor.

Bir haftada yaşamını kaybedenlerin sayısı ise 174. Hayatını kaybedenler arasında 47 çocuk ve 29 kadın da var.

Hamas’ın denetimindeki Gazze’deki sağlık bakanlığı verilerine göre İsrail ordusunun Pazar günkü hava saldırılarında en az 26 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun hedef aldığı Gazze’de Pazar günkü hava saldırılarında yaklaşık 30 kişi hayatını kaybetti. Pazartesi gününden beri devam eden saldırılarda Gazze’de yaşamını yitirenlerin sayısı 170’i aşmış durumda.

Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu söyledi. Amerika Başkanı iki tarafdaki can kayıplarından endişe duyduğunu kaydetti ve gazetecilerin korunması gerektiğini söyledi.

Biden, Abbas’la konuşmasında da Amerikan-Filistin ortaklığını güçlendirmeye bağlılığını vurguladı ve Hamas’ın İsrail’e roket fırlatmasının durması gerektiğini kaydetti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise Gazze’den atılan roketlere karşılık olarak güçlü şekilde yanıt vermeye devam edeceklerinin mesajını veriyor.

Amerika’nın bölgeye gönderdiği Hady Amr Tel Aviv’de. Amr’ın İsrail, Filistin ve BM yetkilieri ile görüşmesi bekleniyor. Bugün de ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bölgedeki çatışmalarla ilgili toplanıyor.

Avrupa Birliği dışişleri bakanları da Salı günü konuyu görüşecek.

İsrail’deki mahkemenin Doğu Kudüs’te bazı Filistinli ailelerin tahliye edilmesi kararı almasının ardından Kudüs’te düzenlenen protesto gösterilerinde çatışmalar çıkmıştı.

Kudüs’teki çatışmaların ardından da bu noktaya gelinmiş durumda.

