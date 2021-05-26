Gazze'de çocuklar hangi koşullar altında büyüyor?

Ola Abu Hasaballah, "Fiziksel olarak hâlâ hayatta olduğum için mutluyum. Psikolojik olarak paramparça oldum" diyor.

32 yaşındaki Filistinli, Gazze'de yaşayan bekar bir anne.

3 yaşındaki oğlunun, bombalama ve yıkımlarla dolu kendi çocukluğundan farklı bir çocukluk geçirmesini diliyor.

Filistinliler ile İsrail arasında 11 gün süren son çatışmalar Gazze'de en az 248, İsrail'de ise 12 kişinin hayatına mal oldu. Cuma günü ateşkes ilan edildi.

Ölenler arasında Gazze'de en az 65, İsrail'de en az 2 çocuk var.

Her iki taraf da çatışmada zafer ilan etti. Ama Ola kaybedenin kimler olduğunu bildiğini söylüyor.

Ölen çocukların haricinde, bir savaştan sağ çıkmanın da genç beyinlerde derin izler bıraktığını belirtiyor:

"Birçoğu kayıp ve keder yaşadı. Onları normale döndürmek çok zor. Bazılarının bireysel danışmanlık ve terapi gibi derin psikolojik müdahalelere ihtiyacı var."

Travma sonrası stres bozukluğu

Ola, psikoloji alanında yüksek lisans yapmış ve Norveç Mülteci Konseyi'nde çocuk psikoloğu ve eğitmen olarak çalışıyor.

Son 13 yıldır Gazze'de savaştan etkilenen çocuklara yardım ediyor.