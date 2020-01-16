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  4. Gazze'de doğal atıklardan organik gübre üretiyor

Gazze'de doğal atıklardan organik gübre üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 11:21 | Son Güncelleme

Gazze'nin Han Yunus kentinden Salih el-Astal, bitki ve hayvanların atıklarından organik gübre elde ediyor - Astal, projesinin uzman kuruluşlarca onaylanması ve Gazze'ye yayılması durumunda, İsrail'den gübre alma mecburiyetinin sona erebileceğini söyledi

MUHAMMED EBU DUN - Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kenti sakinlerinden Salih el-Astal, bitki ve hayvanların atıklarından organik gübre üreterek, bölgenin bu anlamda İsrail'e bağımlılığının sona ermesine katkıda bulunabileceğini belirtti.

"Kompostlaştırma" yöntemini kullanarak bitkisel ve hayvansal atıkları dönüştüren Astal, geliştirdiği projeyle Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden ilk aşamada 5 bin dolar finansman almayı başardı.

AA muhabirine konuşan Astal, başlangıçta amacının zirai atıklardan kurtulmak ve tarım için gerekli malzemeleri düşük maliyetle üretmek olduğunu anlattı.

"Proje, sokaklardaki çöp yığınlarını ve bunlardan çıkan kötü kokuyu ortadan kaldırma fikrinden doğdu." diyen Astal, bazı çiftçi arkadaşlarının tecrübelerinden ve internet sitelerindeki videolardan faydalanarak planlama yaptığını ve havuzlardan oluşan üretim alanları oluşturduğunu söyledi.

Astal, organik gübre üretim aşamasında öncelikle domates, patlıcan ve biber gibi tüm bitkilerin yapraklarını alıp tamburda döndürerek küçük parçalara ayırdıklarını, daha sonra bu parçaların çimento havuzuna alındığını, üzerine de hayvansal atıkların ilave edildiğini belirtti.

Havuzda toplanan atıklara, fermente olmaları için maya eklediklerini aktaran Astal, mayalanma işleminin 60 gün sürdüğünü ifade etti. Bu sürenin sonunda elde edilen yüzde yüz organik sıvı gübrenin meyve veren bitkilerde kullanıldığını dile getirdi.

Astal, 10 litre suya 1 litre sıvı gübre eklenerek oluşturulan karışımın, 1 dönümlük araziye bir hafta boyunca yettiğini aktardı.

- Sıfır maliyet

Geliştirdiği projede atık maddeleri kullandığı için ürettiği gübrenin sıfır maliyetli olduğunu vurgulayan Astal, İsrail gübrelerini kullanan çiftçilerin en az 15 Şekel (25 lira) ödemek zorunda kaldığını ifade etti.

Astal, projenin uzman kuruluşlarca onaylanması ve yöntemin tüm çiftçiler tarafından kullanılması durumunda tarım ürünlerinin fiyatlarının da azalacağına işaret etti.

Astal ayrıca, İsrail'in ürettiği gübrelerin Gazze'ye girişinin sınır kapılarının durumuna bağlı olduğunu ve geliştirdiği projenin Gazze'nin kendi gübresini üretmesini sağlayabileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze organik gübre

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