Gazze'de domuz gribi 6 can aldı

Gazze'de domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Hükümet Basın Ofisi Müdürü Selame Maruf AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin iki bölgesinde 12 kişinin domuz gribine yakalandığı tespitinde bulundu. Söz konusu kişilerden 6'sı hayatını kaybetti, diğerlerinin ise tedavisi sürüyor." dedi.

- "Abluka sebebiyle virüsün etkisini hafifletecek ilaç yok"

Hastaların hayatını kaybetmesine yaşlılık, diğer hastalıklar ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi durumların yol açtığına işaret eden Maruf, Gazze Şeridi'ne dayatılan abluka nedeniyle Sağlık Bakanlığının stoklarında virüsün semptomlarını hafifletmede etkili olan ilaçların bulunmadığına dikkati çekti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da farklı virüs türlerinin yol açtığı bir dizi grip vakasının tespit edildiği, bazı hastaların ise hayatını kaybettiği doğrulandı.

Bakanlık, Gazze halkına aşı, temizlik ve kişisel bakım gibi hastalığı önleyici tedbirler almaları çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde geçen senelerde de domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü görülmüş ancak yayılma göstermemişti.

