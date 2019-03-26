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Gazze'de dünün aksine bugün sakinlik hakim

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 11:56 | Son Güncelleme

İsrail güçlerinin dün akşam başlayan ve bu sabah erken saatlere kadar devam eden hava saldırıları sonrası Gazze Şeridi'nde sakinlik hakim

GAZZE (AA) – İsrail ordusunun dün akşam başlayan ve sabahın erken saatlerine kadar devam eden bombardımanın ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki gergin bekleyiş şimdilik yerini sükunete bıraktı.

Gazze Şeridi, bölgeden atılan bir roketin İsrail'in başkenti Tel Aviv'in kuzeyinde bulunan bir eve isabet etmesinin ardından dün en zor günlerinden birini yaşasa da bu sabah gergin hava az da olsa yumuşamış gözüküyor.

İsrail güçlerinin dün akşam başlattığı hava saldırıları, bu sabah yerel saatle 6'ya kadar devam etti. Bombardımanlarda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kasam Tugaylarına ait hedeflerin yanı sıra, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Gazze'deki ofisi, tarım arazileri ve bir sigorta şirketine ait bina da vuruldu.

İsrail saldırılarının son bulduğu saat olan 6'dan bu yana Gazze'den herhangi bir saldırı rapor edilmezken, İsrail uçaklarının bölgedeki uçuşlarının devam ettiği belirtildi.

Günün ağarmasıyla saldırılar nedeniyle Gazze'de yaşanan yıkım daha da belirginleşirken, Filistinli öğrencilerin birçoğu yeni saldırı olabileceği endişesiyle okula gitmedi.

Gazze'den atılan bir roket, dün sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Filistinli gruplar İsrail saldırılarına roketle karşılık verirken, bölgede tansiyon yeniden yükselmişti.

Hamas, dün yerel saatle 22.00'da Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkese varıldığını duyurmuş ancak bu duyuruya rağmen İsrail bombardımanı devam etmişti.

İsrail saldırılarının devam etmesi üzerine, Gazze'den de İsrail tarafına roket atışları sürmüştü.

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