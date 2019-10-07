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Gazze'de elektronik sigaraya yasak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 18:05 | Son Güncelleme

Gazze'de, önleyici sağlık politikaları kapsamında elektronik sigara üretimi, ithalatı ve ihracatına yasak getirildi

Gazze Şeridi'nde, önleyici sağlık politikaları kapsamında elektronik sigara üretimi, ithalatı ve ihracatı yasaklandı.

AA muhabirine konuşan Gazze'deki Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Abdulfettah Ebu Musa, elektronik sigaranın ithalatı, ihracatı ve üretilmesinin yasaklandığını söyleyerek, "Bakanlık elektronik sigaranın vatandaşların sağlığına karşı risklerini göz önünde bulundurarak yasak kararını aldı." dedi.

Elektronik sigaranın güvenli olduğu yönündeki algının yanlışlığını vurgulayan Ebu Musa, elektronik sigaranın diğer sigaranın "ölümcül bir alternatifi" olduğuna dikkati çekti.

Gazze'de elektronik sigara ve bu sigarada kullanılan nikotin sıvısını üreten bazı iş yerlerinin kapatıldığını belirten Ebu Musa, karara uymayanlar hakkında yasal tedbirler alınacağını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi, tüm ülkelere elektronik ve ısıtılmış sigaraların ülkeye girişlerinin yasaklanması, kapalı alanlarda da içilmemesine yönelik önlemler alınması konusunda çağrıda bulunmuştu.

DSÖ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Yöneticisi Doç. Dr. Toker Ergüder de elektronik sigaranın insanların sigarayı bırakmalarına kesinlikle yardımcı olmadığına dikkati çekerek, elektronik sigaradaki sıvının içindeki nikotinin özellikle çocukların beyin gelişimi için çok zararlı bir ürün olduğunu belirtmişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, geçen hafta ABD'nin 48 eyaleti ve bir bölgesinde elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığına" yakalanan vaka sayısının bin 80'i bulduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
elektronik sigara Gazze sıvı nikotin

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